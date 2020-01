Positieve en negatieve reacties op voorstellen informateurs, maar hoe definitief zijn de gelekte teksten eigenlijk? 

Het woord "enthousiast" wil N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover niet in de mond nemen over de nota. "Maar het is in elk geval een realistischere nota dan die van Paul Magnette. Er wordt meer rekening gehouden met de politieke realiteit in Vlaanderen. Het blijft een nota, maar dat er weggeschoven wordt van de nota-Magnette kan alleen maar goed nieuws worden genoemd."

Volgens Groen-politicus Wouter De Vriendt is het nu vooral tijd om te gaan onderhandelen over een regeerakkoord. "De informatiefase heeft lang genoeg geduurd. Als we vaststellen dat N-VA en PS niet overeenkomen, dan is er een probleem met de paars-gele formule. Hoelang gaan we nog in rondjes blijven draaien? Wijzelf stellen ons zeer constructief op, maar natuurlijk op basis van ons partijprogramma. Wij gaan niet "neen" zeggen op een informatienota die gelekt is."