Oekraïens vliegtuig dat boven Iran neerstortte, is mogelijk per ongeluk door raket neergehaald, vermoedt VS

Maar Iran ontkent formeel dat er een raket is afgevuurd. "Het is onmogelijk dat een raket het vliegtuig getroffen heeft", zegt het hoofd van de Iraanse burgerluchtvaart. Hij heeft het over "geruchten die tegen de logica ingaan".

Iran weigerde eerder om de zwarte dozen van het neergestorte toestel aan Boeing en de VS over te dragen. Volgens de internationale luchtvaartregels is het land hier niet toe verplicht, Iran mag het onderzoek zelf voeren. Doorgaans wordt de vliegtuigbouwer daar evenwel bij betrokken. Intussen zouden Oekraïense luchtvaartexperts de zwarte dozen wél mogen onderzoeken.