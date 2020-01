Ook Pittem voert een taks in op masten

Pittem telt 34 masten waarvoor de eigenaars voortaan 2.500 euro per jaar moeten betalen. "We willen vooral een signaal geven dat we die hoogspanningsmasten niet zien zitten in onze open ruimte", zegt burgemeester Yvan Delaere (CD&V). "Wij moeten zorg dragen voor die open ruimte, maar er zijn nu plannen om die masten te verhogen en uit te breiden met allerlei attributen om nog meer stroom te transporteren."

Niet voor inwoners

Pittem wil de opbrengst, 85.000 euro per jaar, investeren in haar open ruimte. "Het leuke is dat die belasting niet door onze inwoners moet betaald worden, maar door de bedrijven die de masten uitbaten", zegt Delaere.

"Pestbelasting"

De ondernemersorganisatie VOKA vindt zo'n belasting op gsm- en elektriciteitsmasten niet kunnen. Volgens de organisatie belast Brugge bijvoorbeeld niet alleen masten en pylonen maar ook windmolens. Bert Mons van VOKA vindt zo een belasting hallucinant. "Zeker nu we de energiemarkt duurzamer maken, is het niet te begrijpen dat zelfs windmolens worden belast."