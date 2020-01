Paardensport zoekt wedstrijdterreinen

De paardensport wint de laatste jaren aan populariteit. "Kinderen beginnen eraan tijdens een paardenkamp en hebben dan de microbe te pakken", zegt Glenn Maes van Paardensport Vlaanderen.

"Wedstrijden vragen een specifieke accomodatie, ze nemen veel plaats in en worden meestal gehouden in landbouwgebied. Daarvoor is dan een vergunning nodig en het gebeurt meer en meer dat die niet wordt afgeleverd. Bijgevolg kan er geen wedstrijd gehouden worden."

Maarten Brondeel van Stoeterij De Breemeersen in Aalter mag daardoor sinds september vorig jaar geen wedstrijden meer houden. Er was protest van enkele omwonenden die vonden dat er overlast was door vrachtwagens die door de gemeente reden als er een wedstrijd was. Het kwam tot een rechtszaak en de stoeterij verloor.

"We organiseerden 5 wedstrijden tijdens de winter", zegt Brondeel. "Dat kan nu niet meer. Het is een beetje inkomensverlies, maar we verliezen vooral reclame bij het grote publiek. Door de wedstrijden konden klanten ons leren kennen. En het is bijzonder jammer voor de ruiters die altijd maar meer plaats verliezen om wedstrijden te rijden".

Ruimte en vergunningen

"Wat we vooral nodig hebben zijn ruimte en vergunningen", zegt Paardensport Vlaanderen. De organisatie wil daarom samenwerken met de provinciebesturen.

Een mooi voorbeeld van een terrein vindt Glenn Maes het provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. "Daar is indertijd een piste aangelegd toen het nog een stedelijk domein was. Enkele paardenclubs hebben dan de handen in elkaar geslagen en hebben er nog een tweede piste bijgelegd."

Paardensport Vlaanderen gaat een samenwerking met recreatiedomeinen bekijken. "We gaan recreatiedomein Puyenbroek contacteren en op het domein De Boerenkreek in Sint-Laureins is ook al een kleine manège, daar zijn ook mogelijkheden", volgens Glenn Maes.

Een andere mogelijkheid om terreinen voor paardenwedstrijden aan te leggen ziet Maes op verlaten militaire domeinen, als bijvoorbeeld Westakkers in Sint-Niklaas. Ook dat wil paardensport Vlaanderen met de overheid bekijken.