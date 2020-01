Protest, geweld en polarisering: wat zit er achter de woede van de Indiërs?

"Het is niet de eerste keer dat er oproer is aan de JNU (Jawaharlal Nehru Universiteit) in New Delhi", vertelt professor en India-expert Idesbald Goddeeris. "De laatste jaren zijn er regelmatig clashes geweest, die al een paar keer in geweld zijn geëindigd." In 2016 kwam de universiteit ook onder de aandacht door de zaak van Najeeb Ahmed, een student die verdween na schermutselingen tussen verschillende studentenverenigingen.