Politie Wetteren waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als controleurs van rookmelders

“Wij gaan nu eerst een beeldvorming doen”, gaat Sertan Icten verder. “Daarnaast zetten we ook extra patrouilles in om uit te kijken naar verdachte figuren. We gaan ook de vraag stellen aan omliggende zones of zij hetzelfde probleem hebben. Daarnaast roepen we ook op via onze sociale media om extra waakzaam te zijn en om ons te contacteren bij verdachte zaken.”



Legitimatie

“Het is de eerste keer dat we een melding krijgen in verband met rookmelders”, zegt Sertan Icten nog. “Maar het gebeurt wel vaker dat mensen zich uitgeven als iemand anders. We willen daarom ook vragen om altijd voorzichtig te zijn. Als mensen van een officiële instantie zich melden, dan hebben ze een legitimatie bij. Daar mag je gerust naar vragen. Als het buikgevoel zegt dat er iets niet pluis is, moeten de mensen onmiddellijk de 101 bellen.”