Roeselare voert werkstraf in voor minderjarigen

Tot nu toe krijgen jongeren die wildplassen of zwerfvuil achterlaten in Roeselare nog dikwijls een GAS-boete. De stad Roeselare maakt daar nu een werkstraf van. Dat kan sneeuwruimen zijn bij oudere mensen, zwerfvuil oprapen, helpen bij de groendienst of in de Kringwinkel. Zo'n gemeenschapsdienst is voor minderjarigen beter dan een geldboete, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V).

De aanleiding voor de werkstraf is de 100-dagenviering in Roeselare. "Elk jaar zijn er jongeren die buiten de lijntjes kleuren. We moeten die minderjarigen efficiënter en beter kunnen straffen. Met zo'n gemeenschapsdienst dragen ze ook iets bij aan de gemeenschap", zegt burgemeester Declercq.

Jongeren kunnen een werkstraf krijgen voor maximum 15 uur. Als ze die niet naar behoren uitvoeren of hardleers zijn, kan er toch nog een geldboete volgen.