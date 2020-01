Slimme camera aan Martelarenplein in Leuven levert stad al 1,65 miljoen euro op

Een slimme camera of ANPR-camera staat voor Automatic Number Plate Recognition. Dat type camera kan nummerplaten herkennen en kan ingezet worden om onder andere sluipverkeer tegen te gaan. Zo kan de camera bussen, taxi’s of lokale bewoners die wel ergens mogen rijden, negeren, terwijl anderen een boete riskeren. Sinds 2017 staan er al drie van zulke ANPR-camera's in Leuven en die leverden de stad al 2,4 miljoen euro inkomsten op. De camera op het Martelarenplein aan het station, die mensen beboet die over het plein rijden, bracht de afgelopen twee jaren al 1,65 miljoen op. Dat berekende de nieuwssite Apache.

Overtreding tegengaan

Dagelijks gebeuren er volgens schepen David Dessers in Leuven zo'n 1000 overtredingen rond het voetgangersgebied: "De camera op het Martelarenplein moet ervoor zorgen dat mensen geen overtreding begaan en dus niet rechtdoor rijden op het plein. We zien dat die camera enorm veel boetes blijft genereren, mensen blijven die overtreding maken. Maar dat aantal loopt nu wel terug, de camera heeft meer opgebracht in de beginperiode." En dan is er de discussie of de camera wel goed is aangeduid. "Er staan daar heel grote verbodsborden die duidelijk aangeven dat je er niet door mag", zegt Dessers. "Maar het klopt wel dat die signalisatie voor ons een aandachtspunt is. Wij willen de mensen niet in de val lokken, de situatie moet heel duidelijk zijn."

34 slimme camera's

De stad heeft intussen 34 slimme camera's geplaatst in de binnenstad om het voetgangersgebied te beschermen, zodat auto's daar niet inrijden. "Bij die camera's staan zogenaamde signalisatietotems", zegt Dessers. "Het zijn palen met pictogrammen, een auto, fietser, brommer. Die staan ofwel op rood of groen en zo moet het voor iedere weggebruiker meteen duidelijk zijn of hij door mag of niet. Dat moet ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk boetes worden uitgeschreven, want laat me duidelijk zijn: wij willen dat die camera's zo weinig mogelijk boetes genereren en dat er dus zo weinig mogelijk overtredingen zijn." De nieuwe, slimme camera's zullen pas in werking treden als de totems geplaatst zijn, dat zou op 1 maart 2020 zijn.