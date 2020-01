Sterven in Brussels Gewest kost je tot 220 euro door "verdoken taks"

In Vlaamse gemeenten worden al jaren geen kosten meer aangerekend bij de aanvraag van een overlijdensakte. In het Brussels Gewest beslissen de 19 gemeentes afzonderlijk of ze al dan niet administratieve kosten aanrekenen voor een overlijden op hun grondgebied. Elke gemeente doet dat, op Koekelberg en Sint-Gillis na.

Jette spant de kroon met 220 euro per overledene (cijfers uit 2019). Op de website van de gemeente wordt de taks omschreven als "administratieve formaliteiten" voor een overlijden op haar grondgebied. In Sint-Agatha-Berchem betaal je 164 euro, in Vorst 150 euro. Evere rekent amper 12 euro kosten aan.

In Sint-Lambrechts-Woluwe staat het grootste ziekenhuis van het hele gewest, het UZ Saint-Luc. In de gemeente wordt de taks opgesplitst in twee categorieën: inwoners en niet-inwoners. Voor inwoners bedraagt de taks in 2020 83 euro, terwijl je als overleden niet-Woluwenaar 213 euro dient te betalen.

Ziekenhuizen

In 2019 stierven in totaal 825 patiënten in het UZ Brussel, een van de grootste ziekenhuizen in het Brussels Gewest. Dat blijkt uit cijfers van het ziekenhuis die onze redactie kon inkijken.

Aangezien het ziekenhuis op het grondgebied Jette ligt, moest er in 2019 per overlijden een taks van 220 euro worden betaald aan het gemeentebestuur. In 2020 wordt dat na de indexering 224,50 euro. In totaal verdiende de gemeente Jette afgelopen jaar dus zo'n 181.500 euro aan de overlijdens in het universitair ziekenhuis.

Na een rondvraag bij het gemeentebestuur vernemen we dat de taks niet toevallig zo hoog ligt. Volgens het bestuur zorgt de aanwezigheid van een groot ziekenhuis in de gemeente voor veel extra werk en dus ook kosten en moet de taks die kosten dekken. Zo zou er onder andere iedere dag een chauffeur van de gemeente heen en terug naar het UZ Brussel rijden om de overlijdensattesten van die dag op te halen.

"Absurd", zegt Thomas Heiremans van de Uitvaartunie Vlaanderen. "De begrafenisondernemers doen zo goed als al het voorbereidende werk voor de gemeenten. Tegenover deze belasting staat geen enkele tegenprestatie."

Kritiek Uitvaartunie

Ook Vlaamse begrafenisondernemers krijgen regelmatig te maken met de extra belasting in het Brussels Gewest wanneer ze zich moeten ontfermen over de lichamen van overledenen.

De Uitvaartunie Vlaanderen dringt erop aan "deze verdoken belasting" af te schaffen. "Voor iemand die in de provincie Antwerpen woont, behandeld wordt in pakweg het UZ Brussel en daar overlijdt, moeten de nabestaanden 220 euro betalen aan de gemeente. Dat is toch absurd?", vindt Heiremans van de Uitvaartunie.

"Zolang die taks niet betaald is, mogen we het lichaam van de overledene bovendien niet vervoeren uit het Gewest. Vaak wil dat zeggen dat de familie en vrienden daardoor langer moeten wachten om afscheid te kunnen nemen. We willen dat de gemeenten die taksen afschaffen, dat zou het leven zoveel makkelijker maken. Zeker ook voor de nabestaanden."