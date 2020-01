Popster Justin Bieber heeft de ziekte van Lyme: wat is dat en wat kan je ertegen doen?

Het is niet duidelijk hoe en wanneer Bieber de aandoening opgelopen heeft. Lyme wordt wel in verband gebracht met teken. De ziekte is geen lachertje en enige paniek over teken en tekenbeten is dus begrijpelijk, maar niet direct nodig: de kans dat je na een tekenbeet lymeziekte ontwikkelt, is bijzonder klein. Meestal blijft de last na een beet beperkt tot plaatselijke roodheid en jeuk.

Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie, Borrelia burgdorferi. Teken die drager zijn van de bacterie, kunnen die doorgeven aan hun gastheer door het injecteren van hun speeksel. Er zijn heel wat “randvoorwaarden” voor de ontwikkeling van lyme.



Een besmetting kan alléén:



als de teek zelf besmet is met Borrelia burgdorferi



én