Van winterbanden tot gebitsreiniging: deze nieuwe producten bepalen voortaan hoe snel uw loon stijgt

Om de prijzen van alle producten in de indexkorf op te volgen, maakt de federale overheid trouwens almaar meer gebruik van zogenaamde "big data". Dat zijn de massa's gegevens die beschikbaar zijn over ons aankoopgedrag in supermarkten (bijvoorbeeld via de kassascangegevens) en via het internet (de prijzen in webwinkels). Zo plukt de overheid onder meer de prijzen van dvd's en Blu-ray discs, videogames, schoeisel, weekends aan zee en in de Ardennen, hotelkamers en zonnebrillen van het wereldwijde web