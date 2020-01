Vasten voor een slanker lichaam en een beter brein: een goed idee of de zoveelste hype?

Vasten, een aantal uren of dagen niet eten, is "in". Het zou helpen om af te vallen, om gezonder te worden en het zou zelfs je brein beschermen. Maar is dat wel zo? Waarom is vasten aan zo'n snelle opmars bezig? En kan het ook gevaarlijk zijn? We zetten het onderzoek over vasten op een rij: een beetje honger lijden voor een beter leven... of toch niet?