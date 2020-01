Vermiste kat uit Nederland teruggevonden in ... Hooglede

Leendert van Nieuwenhuizen uit Vlissingen heeft zijn poes Pien eindelijk terug, 14 dagen nadat het dier spoorloos verdween van de camping die de man uitbaat in Zeeland. Hij kreeg een telefoontje van Sabrina Clarysse uit Hooglede met de mededeling dat Pien was teruggevonden in het containerpark van Hooglede. Via de chip van het dier kwamen ze terecht bij de rechtmatige eigenaar.

Opluchting

Van Nieuwenhuizen sprong zo snel mogelijk in zijn auto, twee uur later en 130 km verder kwam hij zijn kat Pien ophalen bij dierenarts Chantal Declercq in Gits bij Hooglede. Leendert is ongelooflijk opgelucht dat hij Pien terug heeft, maar hij vreest dat ze de smaak nu te pakken heeft en wel meer een tripje zou kunnen maken: "Maar dan kunnen ze de chip bekijken en me contacteren en dan kom ik de poes zo weer ophalen", zegt de Nederlander.

Pien is 3 jaar oud en is opgegroeid in een kattenasiel in Vlissingen. “Maar ik zou het dier niet kunnen missen”, zegt Leendert die veronderstelt dat Pien in een caravan gekropen is van een Vlaamse klant uit Hooglede die een tijdje logeerde op de camping.