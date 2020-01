Spaanse Hooggerechtshof laat veroordeelde Catalaanse leider Junqueras niet vrij, nieuwe spanningen in Catalonië? 

Dinsdag slaagde een coalitieregering van de socialisten van premier Sánchez en het radicaal-linkse Podemos er in om het vertrouwen van het Spaanse parlement te krijgen. De stemming was erg nipt. Zonder de gedoogsteun van de Catalaanse pro-onafhankelijkheidspartij ERC was de regering niet van start kunnen gaan.

ERC is de partij van Oriol Junqueras. Ze zit samen met de partij van Carles Puigdemont in de Catalaanse regering. ERC nam een groot risico door tegen de zin van haar regeringspartner in de nieuwe Spaanse regering te steunen. Ze deed dat in ruil voor de belofte van een politieke dialoog tussen de Spaanse en Catalaanse regering, over de Catalaanse kwestie. Junqueras zelf had vanuit zijn cel zijn partijleden nog opgeroepen om te weerstaan aan de druk en de Spaanse regering wel degelijk te steunen.