Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Zou graag hebben dat Egbert Lachaert kandidaat-voorzitter is"

Het is geen geheim dat de tandem Lachaert-Van Quickenborne niet op dezelfde blauwe lijn zit als huidige partijvoorzitter Gwendolyn Rutten.

Dat hij geen fan is van kandidaat-opvolgers Bart Tommelein en Els Ampe blijkt uit volgende sneer in verband met de reden waarom Lachaert zich nog niet als kandidaat heeft geout. "De procedure moet nog worden gestart begin februari. Dan is het normaal dat je dat ook respecteert. Respect voor de partij, voor de structuren die er zijn, en pas dan moet het duidelijk worden of hij kandidaat is of niet."