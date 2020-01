Wie herstelt de houten scepter van de stadsprins(es) van Mechelen?

Na een rustpauze van een jaar komt er opnieuw een carnavalsstoet in Mechelen. Vorig jaar werd de stoet geschrapt omdat er geen subsidie was. De carnavalsgilde De Maneblussers is heel blij met dit nieuws. Het enige dat het nog beter zou maken, is dat ze hun originele houten scepter mee in de stoet kunnen nemen.

De massief houten scepter wordt gedragen door de stadsprins of –prinses. De originele scepter is door ouderdom in slechte staat. Nu zoekt de carnavalsgilde iemand om die scepter te herstellen. “We willen iemand die hem in zijn oude glorie kan herstellen want we zijn er heel trots op”, zegt Veerle Van der Elst, voorzitter van de Maneblussers.

Kan jij De Maneblussers helpen? Stuur dan een mailtje naar antwerpen@radio2.be .