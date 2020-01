12 transmigranten aangetroffen in een koelwagen in Halle

Vanmorgen werden 12 volwassen mannen gevonden in een koelwagen van Colruyt. Het was de vrachtwagenchauffeur die zelf onraad rook, zegt Anneleen Adang van de politiezone Zennevallei: "Hij hoorde geluiden in zijn vrachtwagen en belde de politie. Zij kwamen ter plaatse en ontdekten de mensen. Het zijn allemaal mannen, van wie sommige jongvolwassenen. Het zou gaan om Koerden uit Irak. De vrachtwagen zelf was afkomstig uit Spanje."

De politie kwam samen met enkele ziekenwagens ter plaatse. De mannen werden voor een medische controle overgebracht naar het ziekenhuis, alles bleek in orde. De politie nam hen daarna mee voor verhoor, ook Fedasil werd op de hoogte gebracht.

Over de juiste omstandigheden waarin ze aangetroffen werden, kan de politie voorlopig geen commentaar kwijt. Maar de mannen worden nu verhoord door de politie. Naar verluidt werden de verstekelingen ontdekt in een vrachtwagen die geladen was met mandarijnen.