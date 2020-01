"Absoluut onmogelijk": Iran ontkent dat Oekraïense Boeing door raket is neergehaald

In gewone omstandigheden is het de normaalste zaak van de wereld dat betrokken landen en vliegtuigbouwers daaraan deelnemen, maar met Iran is dat wel even anders.

Omdat Boeing een Amerikaans bedrijf is, wilde Iran het bedrijf eerst niet toelaten. Of en in welke mate experts van Boeing of de Amerikaanse Transportveiligheidsraad NTSB nu wel betrokken gaan zijn, is nog niet duidelijk. Ter plaatse gaan is gezien de Amerikaanse sancties tegen Iran en de huidige spanningen niet zo voor de hand liggend. Experts krijgen van het Amerikaanse ministerie van Financiën in elk geval de toelating om voor het onderzoek naar Iran te reizen, zei minister Mnuchin deze namiddag.