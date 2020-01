Acteur en tv-figuur Werther Vander Sarren (78) is overleden

Urbanus werkte begin jaren 90 met Werther Vander Sarren samen. "In "Wie ben ik?" was Goedele Liekens de quizmaster. Werther en ik moesten toen constant tegen elkaar spelen en dat was superplezant", herinnert komiek Urbanus zich. "Hij was toen natuurlijk de gezellige dikzak. Ik kon het niet laten om daar grapjes over te maken. Nu ben ik zelf een dikzak geworden. Het was altijd plezant spelen. Hij was heel ad rem. Werther was een hele intelligente en grappige man."