Afgelopen jaar 900.000 bezoekers in Brugse musea

In procenten uitgedrukt is de stijging van het aantal bezoekers aan de Brugse musea niet zo spectaculair: 4,4 procent. Omgerekend naar aantal mensen daarentegen krijg je een heel ander beeld. Het gaat namelijk om zo'n 900.000 personen die in 2019 een bezoekje brachten aan een museum in Brugge. Samen brachten ze zo'n 5,5 miljoen euro in het laatje.

Volgens cultuurschepen Nico Blontrock zijn er verschillende redenen voor de goede cijfers. "Er was de uiteraard de heropening van het Gruuthuusemuseum. Daar gingen we al meteen van 0 naar 67.000 extra bezoekers. En in de Onze-Lieve-Vrouwekerk was de Madonna van Michelangelo terug te zien na werken. Maar ook de talloze kleinere investeringen in de andere musea leverden telkens extra bezoekers op."

Minder Britten, meer Italianen

Tussen de bezoekers aan de Brugse musea zijn er wel opvallend minder Britten. "Het aantal Britse toeristen is in het algemeen teruggevallen", verduidelijkt schepen Blontrock, "maar daar staat tegenover dat het aantal Fransen en, vreemd genoeg, ook het aantal Italianen is toegenomen. Er kwamen ook meer Bruggelingen naar hun eigen musea."