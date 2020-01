Amerikaans Huis van Afgevaardigden wil militaire actiemogelijkheden van president Trump inperken

"Er is trouwens al een wet, de "War Powers Act", ingevoerd in 1973 na illegale bombardementen van wijlen president Richard Nixon op Cambodja. Die wet wilde paal en perk stellen aan de onbeperkte bevoegdheid van presidenten om oorlogen te ontketenen of militaire acties te ondernemen zonder het Congres daarin te kennen", verduidelijkt Soenens nog.

"Dus de wet zegt nu al dat de president slechts in noodgevallen actie kan ondernemen. Er was al de gewoonte ontstaan dat presidenten dat naast zich neerleggen, maar wel altijd het Congres inlichten of op z'n minst toch de leiders van beide partijen. Maar zelfs dat heeft president Trump nagelaten."