Bouw voetgangersbrug aan Sportpaleis gestart: "Niet meer in drommen snel oversteken"

De nieuwe voetgangersbrug zal het Sportpaleis en de Lotto Arena met Spoor-Oost verbinden. Dat terrein wordt ook gebruikt als parkeerterrein. Wie daar parkeert moet zowel de Noordersingel als de Schijnpoortweg nog te voet oversteken.

Drommen

"Via de nieuwe brug zal dat vlot gaan", zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "Mensen gaan niet meer moeten wachten aan de lichten met z'n allen om dan in drommen over te steken. De brug zal ook aangesloten worden op het ringfietspad dat helemaal rond Antwerpen ligt."

Lees voort onder de foto.

In totaal worden er 7 brugdelen geplaatst dit weekend. Daarom blijft het kruispunt van de Noordersingel, de Schijnpoortweg en de Slachthuislaan tot zondagavond afgesloten voor alle verkeer, ook voor bussen en trams van De Lijn. Vanavond en morgen zijn er verschillende evenementen in het Sportpaleis en de Lotto Arena. Er zijn omleidingen voorzien maar wie niet in de buurt moet zijn met de wagen blijft er beter weg.

Paasvakantie

De brug wordt 180 meter lang en 6 meter breed. Na het weekend wordt ze voort afgewerkt. Tegen de paasvakantie zou ze klaar moeten zijn.