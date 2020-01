Brasserie-uitbater uit Hasselt verduisterde 6,3 miljoen euro

De uitbater van Het Magazijn begon in 2000 met het achterhouden van een deel van de inkomsten. In het begin waren die bedragen eerder beperkt, maar in 2004 ging het om meer dan een half miljoen euro. Volgens de uitbater had hij het geld nodig om zijn personeel en leveranciers in het zwart te kunnen betalen. De partner van de uitbater en twee andere beklaagden kregen celstraffen van een jaar met uitstel.