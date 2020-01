Burgemeester Emir Kir van Sint-Joost moet zich verantwoorden voor tuchtcommissie PS

Of en welke gevolgen er zitten aan te komen, is nog niet duidelijk. Bij de Brusselse PS is te horen dat er de komende dagen of weken een beslissing zal worden genomen en dat de tuchtcommissie een onafhankelijk orgaan is. Enkele lokale PS-kopstukken geven wel aan dat voor wat hen betreft de maat vol is en dat Kir best uit de partij stapt.

Emir Kir is sinds 2012 burgemeester van Sint-Joost-ten-Node en is een absoluut stemmenkanon in zijn gemeente. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 versterkte hij zelfs zijn absolute meerderheid. Dat de PS een stemmenkanon dreigt te verliezen, doet volgens Ahmed Laaouej niet ter zake. "Het gaat hier om een ethische kwestie. De PS houdt zich strikt aan het cordon sanitaire, en dat betekent dat er niet wordt gepraat met extreemrechts."

Lees verder onder de Facebook-post.