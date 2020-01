Buschauffeur De Lijn krijgt 10 messteken en werkt zijn hele rit nog af

De chauffeur reed een rit van Boom naar Lier, in de provincie Antwerpen. Omdat hij voor zat op schema, stapte hij bij het station van Kontich even uit om een sigaret te roken. Daar werd hij bestormd door een man die hem aanviel met een mes en na de steekpartij meteen wegvluchtte.

"Daarna heeft de chauffeur zijn rit nog afgewerkt", zegt Christel Minne van het parket van Antwerpen. "Mogelijk verkeerde hij in shock. Pas in de stelplaats in Tisselt (Willebroek) had hij in de gaten dat hij steekwonden had opgelopen, waarna zijn collega’s de hulpdiensten belden. Hij is naar het UZ Antwerpen gebracht en daar is vastgesteld dat hij 10 messteken had ter hoogte van de hals, in het rechterbovenbeen en in de armen." Hij was in levensgevaar, maar kon de politie wel nog vertellen wat er was gebeurd.



Over de dader en zijn motief is voorlopig niets bekend. "Het is momenteel nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Er is nog geen aanwijzing van wie de dader zou kunnen zijn. Hij is nog op de loop."

Het onderzoek naar poging tot moord is volop aan de gang. De bus is onderzocht op sporen en de chauffeur en eventuele getuigen worden verhoord. "We bekijken ook of er camerabeelden zijn van het incident," zegt Minne, "en in dat geval zullen die zeker vandaag nog onderzocht worden."

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":