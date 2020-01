Cadeaubon voor fruitboom vervangt geboortebos in Wervik

In een geboortebos kunnen ouders een boom planten om de geboorte van hun kleinste spruit te herdenken. Maar het bos in Wervik staat vol. De stad zoekt nu een geschikte locatie voor een nieuw bos, maar dat kan nog even duren.

Ruime keuze

Intussen heeft de stad een alternatieve oplossing gevonden. Schepen Ann De Groote: "Bij ieder pasgeboren kindje in Wervik sturen we een cadeaubon. De ouders kunnen de keuze maken uit verschillende soorten fruitbomen: appel, peer, pruim, kers of okkernoot. Nadat ze hebben gekozen, kunnen ze hun boom afhalen bij de stadsdiensten om die dan in de tuin te planten."