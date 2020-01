Columbus had toch gelijk: in de Caraïben leefden woeste Cariben, maar of ze ook kannibalen waren, is onzeker

En wat met de verhalen over kannibalisme, was daar iets van waar? Mogelijk wel, zei Keegan.

Arawaks en Cariben waren vijanden, maar ze leefden vaak naast elkaar en huwden soms zelfs met elkaar voor er bloederige vetes uitbraken, zei hij.

"Het is bijna een 'Hatfields en McCoys' situatie, zei Keegan. "Misschien was er wel enig kannibalisme mee gemoeid. Als je je vijanden bang moet maken, is dat een zeer goede manier om het te doen." De Hatfields en McCoys zijn twee Amerikaanse families die in de late jaren 1800 een bloederige vete uitvochten langs de grens tussen West-Virginia en Kentucky.

Of het nu correct was of niet, de Europese perceptie dat de Cariben kannibalen waren, had enorme gevolgen voor de geschiedenis van het gebied, zei Keegan. De Spaanse monarchie stond er in het begin op dat de inheemse bevolking betaald werd voor haar arbeid en met respect behandeld werd, maar ze kwam terug op die stelling nadat ze rapporten had gekregen waarin stond dat ze weigerden zich te bekeren tot het christendom en menselijk vlees aten.

"De kroon zei, 'Welaan, als ze zich zo gaan gedragen, dan kunnen ze tot slaaf gemaakt worden", zei Keegan. "En plotsklaps werd iedere inheemse inwoner van het hele Caraïbische gebied een Carib, wat de kolonisten betrof."

De studie van Keegan, Ross, Michael Pateman van het Turks and Caicos National Museum en Colleen Young van de University of Missouri is gepubliceerd in Scientific Reports. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Florida Museum of Natural History.