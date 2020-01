Elektrische auto is de allerproperste, maar kijk uit: "De ene stroom is de andere niet"

Deze grafiek geeft het verschil weer in CO₂-uitstoot bij een elektrische auto op stroom die op al deze verschillende manieren geproduceerd is: met windmolens, met een kerncentrale (nucleair), met zonnepanelen, in met aardgas gestookte elektrische centrales of in met steenkool gestookte elektrische centrales. De grafiek toont ook de CO₂-uitstoot van de huidige Europese mix. Hoe langer de staafjes, hoe meer CO₂-uitstoot.

De Europese elektriciteitsmix is de stroom zoals hij in Europa uit het stopcontact komt. Het is een combinatie van hernieuwbare stroom, stroom uit kerncentrales en stroom uit centrales die gestookt worden met gas, bruinkool en steenkool. In ons land zitten we op klimaatvlak nog iets beter dan de Europese mix omdat een groter deel van onze stroom uit onze kerncentrales komt.

De CO₂-uitstoot van de verschillende elektriciteitsbronnen vergelijken we in de tabel met de totale CO₂-uitstoot van een auto die op waterstof rijdt en van auto's op diesel, benzine en CNG. Voor de waterstofauto gaan we ervan uit dat hij rijdt op "groene" waterstof, gemaakt uit stroom van windmolens of zonnepanelen. Ook een elektrische auto op de Europese elektriciteitsmix is wat dat betreft nog altijd beter dan een auto op benzine, diesel of aardgas. De berekeningen zijn gemaakt voor auto's die tijdens hun levensduur zo'n 200.000 kilometer halen. Dat is een realistisch gemiddelde.