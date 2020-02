De vijf boeken die het leven van Frieda Van Wijck hebben veranderd

Stefan Zweig moést gewoon in deze lijst staan. Ook de titels “Marie Antoinette” en “De wereld van gisteren” vallen, en enkele van daarvan las Van Wijck in het Duits. “In het Duits lezen is voor mij geen tour de force. Maaseiks is bijna Duits. Toen ik klein was, keken we altijd naar de nieuwsuitzending “Hier und heute”, omdat we Vlaamse zenders met moeite konden ontvangen in Maaseik.”