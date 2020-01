Van Itavia 870 tot MH17: deze vijf passagiersvliegtuigen zijn ook uit de lucht geschoten

De wereld is nog maar net opgeschud door de zware terreuraanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten, wanneer op 4 oktober 2001 een Tupolev TU 154 van Siberian Airlines neerstort in de Zwarte Zee. Het toestel is opgestegen in Tel Aviv, Israël, en zet koers richting Novosibirsk, Rusland. Aan boord zitten 78 mensen.

Na de ramp wordt al vrij snel gedacht aan een terreuraanslag, maar onderzoek zal uiteindelijk aantonen dat een raket afgevuurd vanop de Krim, een schiereiland in Oekraïne, de crash veroorzaakt heeft. De president van Oekraïne en een aantal topgeneraals van Defensie zullen zich uiteindelijk verontschuldigen voor de "fatale vergissing" en betalen aan de nabestaanden van de slachtoffers 200.000 dollar per overleden passagier.