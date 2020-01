Donald Trump wenst Kim Jong-un een gelukkige verjaardag, ondanks ruzie tussen VS en Noord-Korea

Chung Eui-yong, de nationale veiligheidsdirecteur van Zuid-Korea, was de afgelopen week op bezoek in Washington. Bij zijn terugkeer vanmorgen vertelde hij aan reporters dat Trump hem bij een ontmoeting op het Witte Huis verzocht had om verjaardagswensen over te maken aan Kim Jong-un.

"De dag dat we elkaar ontmoetten, was het Kim Jong-uns verjaardag. President Trump herinnerde zich dat en vroeg me om zijn boodschap over te maken", zei Chung. Of het een geschreven bericht was, of dat het meer dan enkel wensen voor een gelukkige verjaardag bevatte, wilde hij niet kwijt.



De verjaardagswensen zijn misschien ietwat verrassend, omdat de VS en Noord-Korea al een tijd weer op gespannen voet leven over de nucleaire ambities van Noord-Korea.