Duivenmelker Frank uit Veurne: "Ik wist niet wat ik zag, mijn duivenjong heeft vier poten"

Frank Lammens uit Veurne is een ervaren duivenmelker. Wat hij donderdagavond zag, had hij nog nooit meegemaakt. "Het was de eerste keer dat ik de jongen in mijn handen nam, ze zijn nog maar geboren op nieuwjaarsdag. Ik merkte dat het vrouwtje niet twee, maar vier poten had. Ik hou al duiven sinds mijn veertiende, maar dit heb ik nog nooit gezien. De twee extra pootjes staan schuin naar achteren gericht. Het jong heeft er geen last van, want het beweegt zich vlotjes op de twee normale poten."

Het duifje kreeg de naam "Emma". Frank Lammens: "Mijn dochter Wendy zal zich over de duif ontfermen. Mocht het beestje vier vlerken hebben gehad, dan was ze wellicht een superduif geweest en vloog ze iedereen voorbij."