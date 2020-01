Europese ministers van Buitenlandse Zaken willen absoluut nucleaire deal met Iran behouden

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken blijven voorzichtig over de crash van het Oekraïnse vliegtuig in Teheran, in Iran. Volgens verschillende westerse bronnen, zou het per ongeluk uit de lucht geschoten zijn door een Iraanse Raket. De ministers willen voorlopig geen nieuwe sancties tegen Iran, in tegenstelling tot de VS. Wel blijven ze geloven in de nucleaire deal.