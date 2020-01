Foto-rel tijdens Miss Universe-verkiezing 2015: "Een dieptepunt, zeker weten"

In het Amerikaanse praatprogramma "The daily show" kon presentator Jon Stewart niet nalaten om de hele controverse op een satirische manier in de kijker te plaatsen: "Israël en Libanon zijn hardnekkige vijanden. Dat begrijp ik. Maar schoonheidskoninginnen? Die staan elkaar pas echt naar het leven! Nochtans nam Miss Israël maar een kleine strook van de foto voor haar rekening, niet?"

Een klein jaar later keek Greige terug op het incident in Prestige Magazine. Greige: "Mijn jaar als Miss Libanon was een geweldige ervaring. Gelukkig waren er meer ‘ups’ dan ‘downs’. Ik kon veel nieuwe mensen ontmoeten, mocht aanwezig zijn op heel uiteenlopende evenementen. Dingen die mijn kijk op de wereld veel breder maakten. En ja, er was dat selfie-incident, een moment dat niet zo leuk was voor mij. Het was een van de dieptepunten in mijn Miss-jaar. Maar al bij al heeft het me sterker in mijn schoenen doen staan. Waar je ook bent, blijf Libanon in je hart dragen. Dat is het land dat we moeten blijven beschermen en waarop we trots moeten blijven."