Gavere heeft last van spijkers op straat, politie opent onderzoek

Al maanden hebben bewoners van de Lindestraat en de Ellevestraat last van spijkers op de weg. Automobilisten en fietsers rijden er dan ook soms lek. Voor de reparatiekosten draaien ze zelf op. De spijkers duiken af en toe op. Het is onduidelijk wie ze er, al dan niet bewust, achterlaat. De politiezone Schelde-Leie kreeg nog geen officiële klacht maar wel al verschillende meldingen. Ze opent nu een onderzoek. "We roepen iedereen op om aangifte te doen. Het helpt ons bij het onderzoek en slachtoffers kunnen zo later ook de schade terugbetaald krijgen, als we dader vinden", zegt politiewoordvoerder Katie Lefever.