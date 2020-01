Gent verwelkomt het Van Eyck-bier: “We haalden inspiratie uit de kruiden van het Lam Gods”

Een heel jaar lang staat Gent in het teken van de schilder Van Eyck. Hij wordt in de bloemetjes gezet met speciale tentoonstellingen en evenementen, maar ook met het nieuwe bier: “OMG Van Eyck’. Het bier is vernoemd naar de tentoonstelling ‘OMG! Van Eyck was here’ die vanaf 1 februari in het MSK in Gent loopt.

Lam Gods

Voor de ingrediënten van het bier haalden de brouwers inspiratie uit het bekende Lam Gods van de gebroeders van Eyck. “Op het Lam Gods staan heel wat kruiden afgebeeld”, vertelt een van de brouwers Janos De Baats. “Wij hebben daar twee kruiden uit geselecteerd. Eén daarvan is lievevrouwbedstro. Dat is een heel aromatisch kruid. Het andere is duizendblad. Dat is een kruid dat vroeger vaak werd gebruikt en erg bitter is. Het bier dat we maakten is eigenlijk een mengeling tussen vroeger en nu.”

Uniek en toegankelijk

“Ik denk dat het bier een succes wordt”, gaat Janos De Baats verder. “We hebben het gebrouwen om zowel toegankelijk als uniek te zijn en dat is gelukt, vind ik. We hebben zelf uiteraard al voorgeproefd, en ik vind het heel lekker.”