Steeds meer gras en struiken rond de Mount Everest en in de Himalaya

Wetenschappers van de universiteit van Exeter, in Groot-Brittannië, hebben onderzocht hoe de zogenoemde subnivale vegetatie in de Himalaya in de loop der jaren is geëvolueerd. Die "subnivale vegetatie", dat is de plantengroei in de zone tussen de boomgrens (de grens tot waar bomen voorkomen, erboven is het te koud, te winderig of te droog) en de sneeuwgrens (de grens waarboven altijd sneeuw blijft liggen). Het is de hoogst gelegen zone waar nog plantengroei mogelijk is.



Ze bekeken die evolutie in een vrij groot gebied, de Hindu Kush Himalaya. Die strekt zich uit over 4,2 miljoen km², van Afghanistan in het westen over Pakistan, India, Nepal, China, Bhutan en Bangladesh tot Myanmar in het oosten. Het is de bron van tien van de belangijkste rivieren in Azië en bevat het grootste volume aan ijs en sneeuw buiten de Noord- en de Zuidpool.