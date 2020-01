Haïti 10 jaar na de verwoestende aardbeving: de beloofde miljarden kwamen niet terecht 

Zondag is het tien jaar geleden dat Haïti getroffen werd door een bijzonder zware aardbeving. Alles bij elkaar lieten 361.000 mensen het leven en meer dan anderhalf miljoen Haïtianen werden dakloos. Wereldwijd werden massale hulpacties opgezet. De internationale gemeenschap beloofde samen meer dan 13 miljard dollar aan hulp. Maar die kwam niet terecht waar het nodig was. De Haïtianen zijn straatarm en lijden onder de corruptie in hun land. Bekijk hier de reportage van "Terzake".