Hoe krijgen we mensen met een migratieachtergrond of een handicap meer aan het werk?

Daarnaast moet discriminatie bestreden worden. Hoewel een goed uitgewerkt juridisch kader rond de antidiscriminatiewetgeving in 2003 werd uitgewerkt, zorgt de gebrekkige handhaving van de regelgeving tot de dag van vandaag er voor dat de toepassing dode letter blijft. Huidige acties focussen zich voorzichtig en mikken vooral op zelfregulering, sensibilisering via campagnes, instrumenten, toolboxen en een preventieve bestrijding via opleiding en vorming. Een goed plan, maar er is nood aan meer, namelijk aan proactieve praktijktesten. Om zo ook discriminatie op te sporen en deze praktijk niet onbestraft te laten.

Voor kansengroepen is levenslang leren ook een hefboom van onschatbare waarde. De deelname eraan is helaas opvallend laag, zowel voor de opleidingscheques, jobcoaching, opleiding op de werkvloer, … We moeten waakzaam zijn dat levenslang leren niet leidt tot het enkel versterken van de sterke profielen, maar dat de nodige aandacht gaat naar de kwetsbare profielen. Loopbaanzekerheid door vorming en opleiding dient dus ook gegarandeerd te worden voor kansengroepen. Personen met een migratieachtergrond en personen met een arbeidshandicap bevinden zich vaak in precaire jobs. Het is vaak in deze jobs dat er minder mogelijkheden en kansen zijn tot doorgroei, vorming en opleiding.

Positieve acties zijn zo’n concrete maatregel. Dankzij positieve acties, programma’s en maatregelen van tijdelijke aard, trekt men heel gericht medewerkers aan die een werkgever anders misschien niet zou vinden. ENGIE Belgium, dat inzet op werving en selectie van personen met een migratieachtergrond via specifieke opleidingsprogramma’s met garantie op een job, of BNP Paribas Fortis, dat al jaren een percentage van de studentenjobs reserveert voor jongeren zonder netwerk, en de Vlaamse overheid die plaatsen heeft voorbehouden aan bepaalde personen met een handicap of chronische ziekte, zijn voorbeelden van bedrijven of organisaties die positieve acties gebruiken om iedereen mee aan boord te krijgen.

