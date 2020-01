Infrabel zet 30 warmtecamera's in tegen spoorlopers in Brusselse Noord-Zuidverbinding

Spoorlopen blijft volgens Infrabel een probleem, vorig jaar waren er 705 meldingen van spoorlopers. Dat is wel een daling tegenover het jaar voordien met 8 procent. Toch blijft Infrabel inzetten om het probleem van spoorlopen tegen te gaan. Nu zijn er dus ook 30 warmtecamera's geplaatst in de ondergrondse Noord-Zuidverbinding. Dat blijkt een populaire plaats voor spoorlopers zegt Thomas Baeken van Infrabel. "Eén van de hotspots voor spoorlopers is inderdaad die Noord-Zuidverbinding. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk, want er komen daar dagelijks 1200 treinen langs. Zoiets heeft natuurlijk ook een impact op de stiptheid van de treinen, zeker omdat het zo'n drukke verbinding is. We hopen het aantal spoorlopers te kunnen terugdringen met die camera's."

Mensen of dieren?

Infrabel hoopt de dertig warmtecamera's over een paar weken in gebruik te kunnen nemen. "Via een ingenieus systeem kunnen de camera's het onderscheid maken tussen mens en dier en zien ze wanneer er een trein aankomt", zegt Thomas Baeken. "Men heeft daar sterk op gewerkt. Zo mag er maximaal één foutmelding zijn om de 2.500 treinen. Dat is een zeer strenge norm, maar wij hebben uitgebreide testen gedaan en die norm wordt gehaald. Dat is natuurlijk belangrijk omdat het zo'n drukke treinverbinding is."

Signaal

Als er dan toch een spoorloper gedetecteerd wordt, gaat er een signaal af. "Er wordt dan een alarmsignaal gestuurd naar een controlekamer. In die kamer zitten mensen die meteen kunnen controleren wat er aan de hand is. Zij kunnen dan extra camera's of extra lichten aansteken. Op basis van de analyse die men dan maakt, zijn er verschillende scenario's mogelijk, zoals een ploeg ter plaatse sturen of maatregelen nemen voor het treinverkeer."