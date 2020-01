Vorig jaar weer meer nieuwe asielzoekers en toch minder dossiers behandeld

Volgens Van Den Bulck zou die trend keren: "In februari en in november heeft minister van Asiel en Migratie De Block beslist dat er personeel mocht worden aangeworven. We krijgen er zo'n 130 werknemers bij. Een deel daarvan is intussen opgeleid en kan dus dossiers beoordelen. Nog even en er is weer een evenwicht tussen nieuwe dossiers en afgehandelde dossiers. En dan kunnen we hopelijk ook de achterstand weer aanpakken."