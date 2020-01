Jeangu Macrooy gaat voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival

De 26-jarige Jeangu Macrooy is in Nederland bij het grote publiek vooral bekend van de rol van Judas die hij in 2018 vertolkte in "The passion". De soulzanger komt uit Suriname en woont sinds 2014 in Nederland.

"We hadden Jeangu al langer in het vizier omdat zijn sound zo goed en internationaal onderscheidend is", aldus algemeen directeur van AVROTROS en lid van de selectiecommissie Eric van Stade. "De song die hij instuurde was een schot in de roos. Het pakt je, intrigeert en gaat onder je huid zitten. Wij zijn ontzettend blij dat Jeangu er samen met ons voor wil gaan."

Macrooy voelt zich "onbeschrijfelijk vereerd". "Het is een hele grote droom die uitkomt en het allermooiste wat tot nu toe op mijn pad is gekomen. Mijn team en ik staan te springen om iets neer te zetten waar Nederland trots op kan zijn. Let' s go!", klinkt het.

De voorbije week draaide de geruchtenmolen over de Nederlandse inzending op volle toeren. Dat begon toen NPO Radio 2-dj Timur Perlin zondag meldde dat Nederland een zanger gaat insturen van wie de naam met een J begint. Het Eurovisiesongfestival is in mei in Rotterdam Ahoy.

Macrooy is in 1993 geboren in Paramaribo, Suriname. Volgens AVROTROS begon zijn muzikale reis toen hij op zijn dertiende een gitaar kreeg van zijn ouders en met zijn tweelingbroer Xillan een muzikaal duo ging vormen. In 2014 kwam hij naar Nederland. Daar ontmoette hij producer/componist Perquisite, met wie hij een muzikale samenwerking aanging en die hem onderbracht bij zijn label Unexpected Records. Hij is Serious Talent op 3FM geweest en meerdere malen genomineerd voor een Edison en trad op bij "De wereld draait door".