Kerstboomverbrandingen of de aanloop naar het nieuwe Chinese jaar? Dit heeft het weekend voor u in petto

Hoog tijd om die kerstbomen weg te halen, het nieuwe jaar is écht begonnen. Er is wat te doen rond het verbranden van de kerstbomen, maar op heel wat plekken in Vlaanderen worden ze toch nog altijd op een grote hoop gegooid en ritueel in brand gestoken. Eén van de fijnste plekken om dat mee te maken is in De Panne aan zee, daar is het niet alleen kerstboomverbranding, maar ook nog eens (laat) nieuwjaarsvuurwerk. Twee keer fijn stof, dus, maar er zijn gratis oliebollen om de pijn te verzachten.