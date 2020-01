KU Leuven: combinatie nanodeeltjes met koper en immuuntherapie kan kankercellen doden

“Voor zover ik weet, is dit de eerste keer dat metaaloxiden worden gebruikt om kankercellen efficiënt te bestrijden met langdurige effecten in levende modellen", zei professor Soenen. “Nu willen we kijken naar andere metalen nanodeeltjes en identificeren welke deeltjes welke soorten kanker beïnvloeden. Dat moet resulteren in een uitgebreide databank.”

Het team gaat ook tumorcellen op basis van weefsel van kankerpatiënten testen. Als de resultaten hetzelfde blijven, is professor Soenen van plan een klinische proef op te zetten, een proef op menselijke patiënten.

Om dat mogelijk te maken, zijn er echter nog enkele hindernissen. “Nanogeneeskunde wordt steeds populairder in de VS en Azië, maar Europa loopt hierin achter. Het is een uitdaging om vooruitgang te boeken, omdat artsen en ingenieurs vaak een andere taal spreken. We hebben meer interdisciplinaire samenwerking nodig, zodat we elkaar beter kunnen begrijpen en op elkaars kennis kunnen voortbouwen”, zo zei Soenen.

De studie van de onderzoekers van de universiteiten van Leuven, Bremen en Ioannina en het Leibniz Instituut voor materiaalkunde is gepubliceerd in Angewandte Chemie. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de KU Leuven.