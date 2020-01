Lichaam van vermiste Nederlander van 23 gevonden in Antwerpen: "Geen aanwijzingen van kwaad opzet"

De 23-jarige Nederlander Max Meijer werd het laatst gezien op zondagochtend 8 december in een pitazaak in het Schipperskwartier in Antwerpen na een avondje stappen. Sindsdien ontbrak elk spoor van de jongeman. Eerdere zoekacties met duikers leverden niets op.

De politie bleef actief op zoek naar Meijer en vanavond kwam het nieuws dat de scheepvaartpolitie een lichaam uit het water had gehaald aan de Royerssluis, vlakbij de plek waar Meijer het laatst gezien werd. Het parket van Antwerpen bevestigt dat het om de jongeman gaat.

Het parket heeft een wetsdokter aangesteld die een autopsie zal uitvoeren op het lichaam. "Voorlopig zijn er evenwel geen aanwijzingen van kwaad opzet, maar het onderzoek loopt nog", meldt het parket.