Limburg trekt 1,1 miljoen euro uit voor museum Liberation Garden in Leopoldsburg

Het museum zal ondergebracht worden in het Chinees paviljoen, het voormalige kantoor van de commandant van de genie. Burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V): "Daar komt het toeristisch onthaal en het hele verhaal van 1830 tot aan WOII zal daar verteld worden." Er komt ook een nieuwbouw. "Daar vertellen we het verhaal van WOII en zoemen we in op de bevrijding en de operatie Market Garden." De operatie Market Garden was één van de grote militaire operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog, ze werd voorbereid in Leopoldsburg. De grondtroepen zijn toen vanuit Noord-Limburg naar Nederland getrokken om daar bruggen en kanalen in te nemen. Maar het plan mislukte en er ontstond een grote hongersnood in Nederland.

Leopoldsburg als vertrekpunt

Het nieuwe museum gaat op 8 mei 2021 open en de gemeente mikt op 50.000 bezoekers per jaar. "We willen hier het grote verhaal over de bevrijding vertellen, maar we trekken het ook open", gaat Kauffman verder. "Van hieruit kan je met de fiets of auto ook bijvoorbeeld naar de militaire begraafplaats in Lommel of andere plekken in Limburg die belangrijk geweest zijn in de oorlog."

Belevingsmuseum

Het wordt geen klassiek legermuseum, zegt historicus Peters Schrijvers: "Het is een verhalenmuseum, dat verteld wordt aan de hand van 9 personages die allemaal echt hebben bestaan. Sommige leven nog en die hebben we geïnterviewd en dat zijn heel emotionele verhalen geworden. Een vrouw die bij het verzet was of een jongetje die zijn vader ziet neerschieten door de Duitsers. Dat zijn verhalen die je kan komen beluisteren in het museum."

Fietsen door militair domein

De gemeente wil ook een nieuw fietspad aanleggen langs de schietstanden. "We gaan fietsen door het militair verleden richting Lommel", zegt gedeputeerde Igor Philtjens. "Het wordt echt een toeristische erfgoedroute die de bevrijding van Europa volgt." En naast het toeristische luik is er ook een economische meerwaarde. Mensen die het museum bezoeken, blijven ook in Leopoldsburg iets eten of drinken. "Ook voor de tewerkstelling is dat een goede zaak", besluit Philtjens.