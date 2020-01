Methaan, de onzichtbare bedreiging van ons klimaat

Maar dat zijn maar schattingen, geeft het IEA onmiddellijk toe. Want er is veel onduidelijkheid over hoeveel methaan er nu precies in de lucht gaat bij het aanboren van oliebronnen of gasbellen. De schattingen zijn vermoedelijk onderschattingen. Zo wees recent Amerikaans onderzoek uit dat bij de ontginning van gas in de VS er maar liefst 63% meer methaan ontsnapt dan de Amerikaanse overheid tot dan toe had aangenomen. Vele lekken worden gewoon niet opgemerkt omdat het methaan effectief totaal onzichtbaar en reukloos is.

Onderzoeksjournalisten van de New York Times konden met een speciale camera het ontsnappende methaan toch vastleggen. Dat leverde hallucinante beelden op, van lekken uit gasfabrieken, of een arbeider op een gasveld die nietsvermoedend midden in wolken ontsnappend methaan wandelde. Blijkbaar lekt het kleurloze en reukloze methaan op nogal wat plaatsen waar niemand dat verwacht.