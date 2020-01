Na de heisa en het ontslag: ex-Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) eist schadevergoeding van P-Magazine

Vandaag maakte de advocaat van Van Dijck bekend dat hij ook een burgerlijke procedure zal opstarten tegen P-Magazine om een schadevergoeding te eisen. Eind juli hadden Van Dijck en zijn advocaat al een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij de onderzoeksrechter.

"Stap voor stap betekent dit herstel", zegt advocaat Walter Damen. "Het ongeval bleek een accident de parcours (Van Dijck kreeg een rijverbod van vijftien dagen en een boete nadat hij in juli dronken tegen een aanhangwagen was gereden, nvdr). Nu wordt duidelijk dat zijn tussenkomst niet ongeoorloofd was, noch speciaal. En de inhoud van het artikel was niet oordeelkundig."