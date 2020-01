Na drie jaar komt er een einde aan politieke patstelling in Noord-Ierland 

Ierse en Britse ministers juichen het "historische akkoord" toe dat de unionistische Brits gezinde partij DUP en de Iersgezinde republikeinen van Sinn Fein vrijdag hebben voorgesteld. Het akkoord moet een einde maken aan drie jaar van politieke stilstand in Noord-Ierland. Daar was geen parlement en geen regering meer bijeengekomen sinds 2017.

"De voorbije 24 uur zijn historisch geweest voor Noord-Ierland", tweette de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney vrijdagavond. Coveney dankte zijn ministers voor het bereiken van dit akkoord, "the New Decade, New Approach".

"Een gedecentraliseerde regering kan nu beginnen met het doorvoeren van de hervormingen die nodig zijn in de openbare diensten", liet de Britse minister van Noord-Ierland, Julian Smith, vrijdagavond via Twitter weten. "Na drie jaar is het tijd om opnieuw aan het werk te gaan - voor de mensen in Noord-Ierland."

"Sinn Fein heeft beslist om weer deel uit te maken van het systeem van machtsdeling bij het bestuur van de provincie, zoals dat voorzien is in het vredesakkoord van Goede Vrijdag 1998", zei Mary Lou McDonald, kopstuk van Sinn Fein. "Sinn Fein heeft ook ministers aangeduid om een rol te spelen bij die machtsdeling." Eerder, op donderdag, had tegenpartij DUP het project voor een nieuwe regering ook al goedgekeurd.