Na ravage door eekhoorn: "Het leek een inbraak, maar nee, dat was het niet"

Maar wat ze wel binnen aantroffen, overtrof hun stoutste verwachtingen: overal houtsnippers, schoorsteenroet en uitwerpselen, krassen op de vloer, plinten die volledig stukgebeten waren, vernielde raamkozijnen en beschadigde deuren, en een vervuilde zetel. Dustin Drees: "Van de 30 vensters in ons huis zijn er 10 zwaar beschadigd. Alsof iemand er met een beitel op tekeergegaan is."

"We konden snel vaststellen, aan de uitwerpselen en de pootafdrukken in de zetel, dat het om een eekhoorn ging die binnengeraakt was. Meer dan waarschijnlijk is hij via de schoorsteen in het huis terechtgekomen en in paniek geraakt toen hij niet meer naar buiten kon. En ja, het dier was nog aanwezig. We hebben dan een ongediertebestrijdingsdienst gebeld die de eekhoorn gevangen heeft en vervolgens meegenomen heeft."

De schade wordt intussen geraamd op 15.000 dollar (13.500 euro). De verzekeringsmaatschappij liet weten niet tussen te komen in de kosten, omdat uitdrukkelijk in de verzekeringspolis staat dat schade door knaagdieren niet gedekt is. Wel beloofde de maatschappij de kosten te vergoeden van het hotelverblijf van het koppel, wanneer deze tijdens de herstellingswerken hun huis uit moeten.

"Dat een eekhoorn je huis naar de knoppen helpt, dat is toch het laatste waar je bij stilstaat als je een huis koopt. Maar zie, het kan toch gebeuren", aldus de 30-jarige Drees nog.

Hierbeneden kunt u het verslag van nieuwszender CBS46 Atlanta zien, inclusief de schade die de eekhoorn aangericht heeft (vanaf 0:45):